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Mesut Özil'den, Amine Gülşe'ye öpüşme yasağı

Yıldız futbolcu, Haziran ayında evleniyor

11 Şubat 2018 19:01

İngiliz takımı Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, Haziran'da evlenecek. Amine Gülşe nikah öncesi müstakbel eşine bundan böyle rol alacağı dizi, klip ya da sinema filmlerinde öpüşmeyeceğine, yakınlaşma sahnelerini de kabul etmeyeceğine dair söz verdi.

Mesut Özil kısa bir süre önce yaptığı röportajda şunları söylemişti: ''Almanya'da doğup büyümüş olabilirim. Ama Türk örf ve âdetlerine göre yetiştirildim. Nişanlım Amine de bunu gayet iyi biliyor.''

"Çok geriliyorum"

Amine Gülşe 2015'te Show TV'de gösterilen 'Asla Vazgeçmem' dizisinde başrol arkadaşı Tolgahan Sayışman ile öpüşmüştü.

Amine, ''Öpüşme sahneleri senaryonun bir parçası. Yapmak zorundayız. Ama itiraf edeyim ki, çok geriliyorum. Aklıma Tolgahan'ın eşi Almeda Abazi geliyor. Hayatımda biri olsa kabul etmezdim'' demişti.

(Milliyet)

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