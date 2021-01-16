Mesut Özil ve Arsenal sözleşme feshi konusunda anlaştı

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil, kulübü Arsenal ile sözleşmesinin feshi konusunda prensipte anlaşmaya vardı.

The Athletic'in haberine göre, Arsenal ve Mesut Özil, fesih konusunda anlaştı. Anlaşmayla birlikte Mesut Özil'in 7.5 yıllık Londra kariyeri da sona ermiş olacak.

32 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'yle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi önemli takımların formalarını giyen Mesut Özil, kulüp düzeyinde 560 maçta görev yaptı ve 304 gole doğrudan katkı (88 gol - 216 asist) sağladı.

Almanya Milli Takımı formasını da 92 maçta giyen Mesut, 63 gole doğrudan katkı (23 gol - 40 asist) sağladı.