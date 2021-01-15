Mesut Özil transferinde 8 milyon Euro'luk pürüz

Fenerbahçe'de transferinin an meselesi olduğu söylenen ve görüşmelerin devam ettiği Mesut Özil, Arsenal'daki alacaklarından vazgeçmeye sıcak bakmıyor. Transferin gerçekleşmesi için tarafların yeni yollar için arayışa girdiği belirtildi.

Almanya'dan Bild gazetesinin haberine göre Mesut Özil, Arsenal'dan alacağı yaklaşık 8 milyon Euro'dan vazgeçmek istemiyor. Yıldız futbolcunun alacaklarından vazgeçmemesi şimdilik Fenerbahçe'ye transferinin önüne geçiyor. Transferin gerçekleşmesi için kulüplerin yeni bir formül bulması gerekiyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Her zamankinden daha yakın'' ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Özil'in Arsenal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arsenal, oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini vermek isterken oyuncu ise alacaklarını bırakmaya sıcak bakmıyor.

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