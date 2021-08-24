Mesut Özil: Min-jae Kim bana Sergio Ramos'u hatırlattı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Min-jae Kim hakkında övgü dolu sözler kullandı. Özil, genç oyuncuyu eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzettiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil ve takımın yeni transferi Min-jae Kim, Güney Kore basınına açıklamalar yaptı.

Takıma yeni katılan Kim hakkında yorumlarda bulunan Özil, genç oyuncuyu Sergio Ramos'a benzetti. Mesut Özil'in Min-jae Kim açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kim, sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı. Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim. Kolay bir şekilde kaynaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de onunla beraber oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır."