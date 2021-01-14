Mesut Özil, memleketine spor kompleksi yaptırıyor

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde haberler çıkan Türk futbolcu Mesut Özil memleketine bir spor kompleksi yaptırıyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yapımına başlanan Mesut Özil Spor Kompleksi inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Mesut Özil'in ilçedeki çocuklar için bir rol model olduğunu belirterek, "Mesut Özil'in Devrek için tanıtımının maddi değeri yok. Mesut, Devrekli olduğunu, Türk ve Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmadı" dedi.

Devrek Belediyesi tarafından Devrek İlçe Stadyumu yanında yapımına 3 yıl önce başlanılan spor kompleksi inşaatına İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil maddi destekte bulundu. İçerisinde havuz, tenis kortu ve basketbol sahasının bulunacağı spor kompleksine 'Mesut Özil Spor Kompleksi' adı verildi. İlçede birçok dalda sporcuların yetiştirilmesinin hedeflendiği spor kompleksi inşaatının büyük bölümü tamamlandı.

Mesut Devrek için bir rol modeldir

Mesut Özil'in Devrek için bir değer olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, çocukların da kendisini örnek aldığını kaydetti. Fenerbahçe'de futbol yaşantısını sürdürmesi durumunda da çok mutlu olacaklarını ifade eden Bozkurt, şöyle dedi:

"Rol modeldir Devrek için Mesut Özil. Devrek'te sporda sanatta birçok rol modelimiz var. Gönül isterdi ki hepsi adına bir şeyler yapalım. Mesut Özil'in Devrek için tanıtımının maddi değeri yok. Mesut, Devrekli olduğunu, Türk ve Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Kendisine müteşekkiriz. Yaşadığı topraklara borcu olduğunu düşünerek burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizde Devrek Belediyesi olarak katkılarımızı sunacağız. Onlarla beraber en kısa sürede Devreklilerin hizmetine girecek."

TIKLAYIN - Emre Belözoğlu: Mesut Özil, her zamankinden yakın