Mesut Özil, Meksika'da bir kulübün hissedarı oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, beraberinde ünlü oyuncu Eva Longoria ve ünlü model Kate Upton ve eşi Justin Verlander, NBA yıldızı Victor Oladipo'nun da bulunduğu bir grup yatırımcı ile birlikte Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'yı satın aldı.

Mesut Özil, içinde dünyaca ünlü spor, magazin ve sinema kişiliklerinin de bulunduğu bir grup yatırımcı ile birlikte Meksika ekibi Necaxa'nın yüzde 50 hissesini satın aldı.

Hürriyet'in haberine göre Amerikalı yatırımcı Al Tylis'in liderliğini yaptığı grupta Mesut Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu Eva Longoria, ünlü model Kate Upton, Kate Upton'un beyzbolcu eşi Justin Verlander, Miami Heat'in yıldız basketbolcusu Victor Oladipo, eski ünlü basketbolcular Richard Hamilton ve Shawn Marion ile ABD'li olimpiyat şampiyonu kayakçı Bode Miller yer alıyor.