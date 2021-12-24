Mesut Özil isyan etti: Yeter artık atalım şu golü

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Karagümrük maçı sırasında kaçan pozisyonların ardından arkadaşlarına “Hadi artık atalım şu golü” diye çıkıştı. Yıldız futbolcu, karşılaşmanın ardından ise, “Olmayınca olmuyor ama bu durum bize yakışmıyor” diye konuştu.

Mesut Özil, Karagümrük karşısında 90 dakika sahada kaldı. Bu maçta attığı gol, kariyerinde özel bir yere sahip oldu. Mesut, ilk kez peş peşe 3 lig mücadelesinde ağları sarsma başarısı gösterdi. Ancak Sarı-Lacivertliler, uzatmalarla birlikte yaklaşık 60 dakika 9 kişi oynayan rakibini yenemedi.

Karagümrük kalesini abluka altına alan Kanarya, bir türlü kaleci Viviano’yu geçemedi.

Fanatik'in haberine göre, maç sırasında Mesut Özil’in kaçan pozisyonlardan sonra arkadaşlarına, “Hadi beyler, zaman geçiyor. Atalım artık şu golü” şeklinde bağırarak çıkıştığı kaydedildi. Ancak kaptanın bu sözleri de galibiyet golü için yeterli olmadı.

33 yaşındaki yıldız, maçla ilgili yaptığı açıklamada ise, “Olmayınca olmuyor ama şu anki durum da bize yakışmıyor. Zirveye yaklaşma fırsatlarını sürekli elimizin tersi ile ittik. Fark giderek açılıyor. Gerçek Fenerbahçe bu değil. Bir an önce toparlanıp, ligi en iyi yerde bitirmek için büyük çaba harcamalıyız” ifadelerini kullandı.