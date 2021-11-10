Mesut Özil'in piyasaya süreceği kripto paranın adı belli oldu

Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil, yakın zamanda piyasaya süreceği kripto parasının adının "M10 Token" olacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yapan Mesut, kripto parasının adını "M10 Token" olarak belirledi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "heyecan verici şeyler yakında" şeklinde bir gönderi paylaşan Mesut Özil, kripto para dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Anket yapmıştı

Bitcoin mi? Ethereum mu? şeklinde bir anket yapan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, bu konu hakkında takipçilerinin de fikrini aldı.

Twitterda 26 milyon takipçi sayısına ulaşan Mesut Özil, "çok yakında" şeklinde bir paylaşım yaparak kripto para konusundaki meraklıları heyecanlandırdı.

Mesut Özil, kendi kripto parasını piyasaya süren ilk futbolcu olmayı hedefliyor.