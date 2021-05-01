Mesut Özil'in performansı sınıfta kaldı; kritik istatiklerde sıfır çekti!

Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'den transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, performansı ile hayal kırıklığı yarattı.

Devre arasında transferiyle büyük ses getiren Mesut Özil'in Fenerbahçe performansı hayal kırıklığı yaratıyor. Sakatlıktan çıktıktan 56 gün sonra Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyen Mesut Özil'in fizik kondisyon eksiği fazlasıyla ortaya çıktı.

Golde ve asistte sıfır çekti

Sözcü gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe’de 5'i ilk 11 olmak üzere 7 maçta forma giyen Mesut Özil, bu maçlarda gol ve asist katkısı sağlamadı. Alanya'da top çalma, top kesme, uzaklaştırma gibi defansif istatistiklerde 0 çeken Mesut Özil, etkili olması beklenen hücum istatistiklerinde de varlık gösteremedi.

Teknik heyet, Mesut'taki düşüşün Arsenal'da uzun süre maç oynamadığından dolayı olduğunu düşünüyor.

Gökhan Gönül gözden düştü

Öte yandan Alanyaspor karşısındaki puan kaybının faturası 36 yaşındaki Gökhan Gönül'e kesildi. Gökhan, maçın ilk devresinde gördüğü kırmızı kartla sarı-lacivertli teknik heyetin bütün hesaplarını altüst etti. Sarı-lacivertli yöneticiler de amatörce hareketi nedeniyle Gökhan Gönül'e tepki gösterdi.

Tecrübeli oyuncunun 1 yıllık opsiyonu sezon sonu kullanılmayacak.