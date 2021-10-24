Mesut Özil'in menejerinden 10 numaranın geleceği hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil'in Antwerp ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında oyundan çıkarılınca su şişelerini tekmelemesi, dünyaca ünlü oyun kurucunun kulüpteki geleceği ile ilgili soru işaretleri yaratmıştı.

Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, “Mesut Özil, 3 yıllık kontrat süresi boyunca Fenerbahçe forması giyecek. Futbolu Fenerbahçe'de bıraktıktan sonra kulüpte farklı bir görev almak istiyor” dedi.

Özil de karşılaşmadan sonra Twitter üzerinden açıklama yaparak, "Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" yazmıştı.