T24 LogoT24 Logo
Spor

Mesut Özil'in menajeri resti çekti: Sözleşmesinde "kadro dışı bırakılamaz" maddesi var

Deneyimli futbolcu, özel antrenör eşliğinde takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarını sürdürüyor

22 Nisan 2022 10:27

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe yöneticileri ile oyuncusunun durumunu görüştü, sözleşmeyi hatırlattı.

Ünlü yıldızın menajeri Erkut Söğüt, yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile oyuncusunun durumunu görüştü.

Başkan Ali Koç'un katılmadığı görüşmede Söğüt'ün, Mesut Özil'in sözleşmesinde kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu hatırlatıp “Bir an önce takıma dahil edilmeli ve çalışmalara başlamalı” restini çektiği belirtildi.

Gurbetçi oyuncunun temsilcisinin, af çıkmaması durumunda sözleşmesindeki şartlar doğrultusunda yolların ayrılmasını talep ettiği de öğrenildi. Söğüt'ün bu konuda bir kez de Koç ile görüşmesi bekleniyor.

Mesut'un Türkiye'de mutlu olduğu ve Fenerbahçe'de kalmak istediği için "Kadro dışı bırakılamaz" maddesini kriz noktasına getirmediği belirtiliyor.

Deneyimli futbolcu, özel antrenör eşliğinde takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

mesut özilfenerbahçeahmet ketencimesut özil fenerbahçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24