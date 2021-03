Mesut Özil’in menajerinden açıklama: O koyu bir Fenerbahçeli; şu anda transfer için bir yüzde veremem

Haftalardır Fenerbahçe’ye transferi konuşulan Arsenal’ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt’ten yeni bir açıklama geldi.

Yayıncı kuruluşun canlı yayınla bağlanan ve soruları yanıtlayan Söğüt, ‘Mesut Özil koyu bir Fenerbahçeli’ ifadelerini kullandı.

İşte Mesut Özil’in menajerinin açıklamalarından satır başları:

“Mesut’un Arsenal’da herkesin bildiği bir süreci var. Mesut, şu an istediği kulüple görüşebilir, özgür. Biz de şu an bunu yapıyoruz. İki alternatif var. Biri sezon sonuna kadar kalmak, diğeri ocak ayında ayrılmak. Mesut, kadro dışı kalmasına rağmen A takımla idmanlara devam etti. Mesut’un eksikliği sadece maç. Onun dışı her şeye devam ediyor. Form durumunda hiçbir sorunu yok. Maç eksiğini de çok kısa süre içinde kapatır.”

”Biz Mesut’un marka kişiliğini oluşturduk, ‘M10’ markasını Amerika’da bir tasarımcı yaptı. Futbolculuktan sonraki kariyerinde faydası olacak. Mesut oynamadığı halde 100 milyona yakın takipçisi var”

“Mesut’un Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor. Bir kulübe gittiğiniz zaman sadece oyuncu olarak gitmek var, bir de çocukluğunuzdan beri taraftarı olduğunuz, derbilerini izlediğiniz kulübe gitmek var… Mesut sadece bir Fenerbahçeli değil, koyu bir Fenerbahçeli. Türkiye’ye gelirse sadece Fenerbahçe’de oynayacağını da söyledi. Türkiye’ye giderse Fenerbahçe’de de oynayacak inşallah. Mesut’la 8 yıldır çalışıyorum, o hep bunu söyledi. ‘Bir gün Fenerbahçe’de oynayacağım’ demişti."