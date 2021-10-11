Mesut Özil'in "heyecan verici" paylaşımının detayları belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kendisine ait M10 markasını heyecan verici bir girişimle genişletmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçeli Mesut Özil'in kripto para dünyasına atacağı belirtildi. 32 yaşındaki yıldız futbolcunun, dijital bir para yaratarak M10 markasını büyüteceği aktarıldı.

Geçen yıl giyim markası M10Streetwear'ı piyasaya süren Mesut Özil, geçen günlerde "Heyecan verici şeyler yakında" paylaşımıyla merak uyandırmıştı.

TheSun Gazetesi, yıldız ismin önümüzdeki günlerde kripto para birimini resmi olarak piyasaya duyuracağını yazdı.

Sosyal medyada 100 milyona yakın takipçisi bulunan Mesut, daha önce kripto dünyasına açılan Keisuke Honda ve James Rodriguez'in ayak izlerini takip ediyor.

Mesut Özil, geçen günlerde İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenli vatandaşların futbola katılımını artırmak için Bradford kentinde yeni bir futbol eğitim merkezi kurdu.