T24 LogoT24 Logo
Spor

Mesut Özil'in balmumu heykeli İstanbul'a getirildi

18 Temmuz 2021 15:45

Fenerbahçe’nin 10 numarası Mesut Özil’in balmumundan yapılmış heykeli Almanya’nın Başkenti Berlin’den İstanbul’a getirildi.

Türkiye’den ve dünyadan önemli isimlerin balmumu heykelinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek heykel bugün fotoğraf çekimi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne getirildi. 19.07'de ziyarete açılacak heykelini ziyaret eden Mesut Özil balmumu heykeliyle fotoğraf çektirdi.

Burada açıklamada bulunan Mesut Özil, “Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi, İlk Almanya'da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum Türkiye'de olmasından” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in balmumu heykeli 19.07 tarihinden itibaren Madam Tussauds İstanbul'da ziyarete açılacak.

Mesut Özil'in heykeli İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyerken birçok ziyaretçi tarafından gelen yoğun taleplerden sonra hazırlanarak, 6 ay içerisinde tamamlandı ve müzede yerini aldı.

mesut özilbalmumu heykelistanbulgetirildi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24