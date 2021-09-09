Mesut Özil için çarpıcı iddia: "Fenerbahçe’de mutsuz, kulüp aramaya başladı!"

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil hakkında Avrupa basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'ye transfer olalı 8 ay geçmesine rağmen, Alman futbolcunun sarı lacivertli kulüpte mutsuz olduğu ve ayrılma planları yaptığı belirtildi. Haberde, Mesut Özil'in gitmek istediği kulüplerle ilgili bilgiler de yer aldı.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, aradığı huzuru sarı lacivertli takımda da bulamadı. 32 yaşındaki Mesut Özil, Arsenal’in haftalık 350 bin sterlinlik maaşından tasarruf etmek için anlaşmasının bitmesine son 6 ay kala sözleşmesini fesh etmesiyle ocak ayında bonservisiyle Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

İspanya ve İngiltere basınında çıkan haberlerde, deneyimli futbolcunun "çocukluk hayalim" dediği Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesine 3 yıl olmasına rağmen ayrılık planları yaptığı ve MLS ya da Katar’a transfer olmak istediği iddia edildi.

Geçen haftalarda Katar’da görüntülenmesi transfer dedikodularını da beraberinde getirmiş ancak, Mesut Özil’in belgesel çekimi için gittiği belirtilmişti. Ocak ayında transfer olduktan sonra, mart ayında ayak bileğinden sakatlanan Mesut Özil sezonu sadece 10 maçla tamamlayabilmişti. Bu sezon şu ana kadar ligde sadece Adana Demirspor maçında 11’de başlayan Özil, teknik direktör Vitor Pereira’nın da gözüne giremedi.

İngiltere'den The Sun ve Daily Mail'de yer alan haberlerde, Portekizli çalıştırıcının Özil’in performansına güvenmediği ve her iki Avrupa Ligi eleme maçında Alman yıldızın yerine 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya’yı tercih ettiği detayına yer verildi.

Katar Emiri ile görüşmüştü

Özil’in Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamel Al Sani ile görüşmesinin ardından, sakatlık nedeniyle kaçırdığı maçtan önce oyuncu ve teknik direktr arasında sürtüşme yaşandığı kamuoyu gündemien oturmuştu. Özil’in menajeri Erkut Söğüt, Katar’a transfer iddialarını yalanlayarak, “Mesut Özil Fenerbahçe aşkıyla büyüdü ve şimdi o formayı giymenin gururunu yaşıyor. Çok mutlu, Fenerbahçe’nin başarısı için her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Başka kulüp bulamadıkları için Türkiye’ye gelen futbolcular var. Mesut buraya gelmeyi hep planlıyordu ve istedi. Para için değildi” ifadelerini kullandı.