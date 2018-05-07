Mesut Özil için ağır ifadeler: Timsah gözyaşları

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Atletico Madrid'e 1-0 yenilerek elenen Arsenal'de eleştiri okları Mesut Özil'e çevrildi.

Futbol yorumcusu Martin Keown, Mesut Özil'in Atletico maçındaki performansını sert bir biçimde eleştirirken ağır kelimeler kullandı, 'Bu formayı hak etmiyor' dedi. Keown, Mesut Özil'in Arsenal'de duygusal bir çöküş yaşadığını ve artık Topçular'a faydalı olamayacağını öne sürdü.

Mesut Özil'in Arsenal ilk 11'inde oynamayı hak etmediğini savunan Keown, daha da ileriye giderek Atletico mağlubiyetinin ardından Mesut Özil'in gösterdiği tepkinin de sahte olduğunu ve Özil'in aslında yenilgiye üzülmediğini ima ederek 'Timsah gözyaşlarıydı' dedi.

Mesut Özil çaba göstermediğini savunan Keown, "Diğer oyuncular topu ona ulaştırmaya uğraşıyor onun için uğraşıyor ama o takım için çalışmıyor" diye konuştu. Mesut Özil'in sezonun geri kalanında forma giymeyeceğini de iddia eden Keown 'Yeni menajer için bu oyuncular büyük problem olacak' ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Arsenal, Atletico Madrid'e yenilerek önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansını kaybetti. Devre arasında Mesut Özil'in istediği ücretin verilmemesi halinde takımdan ayrılmak istediği ortaya atılmıştı. Sonunda Mesut Özil, Arsenal'le sözleşme uzatmıştı.