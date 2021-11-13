Mesut Özil: Her zaman her yerde en büyük Fener

Son zamanlarda adı sık sık ayrılık iddialarıyla anılan Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Her zaman her yerde en büyük Fener" ifadelerini kullandı.

Son günlerde Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile problemler yaşadığı ve ayrılacağı yönünde dedikodular çıkan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Özil, Twitter'dan Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaşıp, "Her zaman her yerde en büyük FENER" yazdı.

Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Mesut Özil, 4 gol attı.