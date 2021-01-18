Mesut Özil'den Fenerbahçe formalı paylaşım: Geçmiş ve gelecek

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sosyal medya hesabından ilk kez Fenerbahçe formalı fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Özil, sosyal medya mecrası Twitter üzerinden son yaptığı paylaşımda ilk kez Fenerbahçe formalı bir fotoğraf paylaştı.

Yıldız futbolcu dün gece yarısı transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelmişti.

TIKLAYIN - Mesut Özil transferi, borsada Fenerbahçe'nin yüzünü güldürdü

TIKLAYIN - Fenerbahçe'nin Mesut Özil paylaşımı rekor kırdı

TIKLAYIN - Mesut Özil İstanbul'da: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor