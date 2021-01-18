Mesut Özil'den Fenerbahçe formalı paylaşım: Geçmiş ve gelecek

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p data-flex-order="1">Fenerbahçe'nin yeni transferi <strong>Mesut Özil</strong>, sosyal medya hesabından ilk kez Fenerbahçe formalı fotoğraf paylaştı.</p>\n<p>Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. </p>\n<p>Özil, sosyal medya mecrası Twitter üzerinden son yaptığı paylaşımda ilk kez Fenerbahçe formalı bir fotoğraf paylaştı.</p>\n<p>Yıldız futbolcu dün gece yarısı transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelmişti. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/01/1610973310936-adasdsafas.jpg" alt width="598" height="669" /></p>\n<hr />\n<p><strong>TIKLAYIN -</strong> <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/mesut-ozil-transferi-borsada-fenerbahce-nin-yuzunu-guldurdu,927292" target="_blank" rel="noopener">Mesut Özil transferi, borsada Fenerbahçe'nin yüzünü güldürdü</a></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fenerbahce-nin-mesut-ozil-paylasimi-rekor-kirdi,927235" target="_blank" rel="noopener">Fenerbahçe'nin Mesut Özil paylaşımı rekor kırdı</a></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/mesut-ozil-istanbul-da-bir-ruya-benim-icin-de-gerceklesiyor,927185" target="_blank" rel="noopener">Mesut Özil İstanbul'da: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor</a></p>\n</body>\n</html>