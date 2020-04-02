Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye 80 milyonluk doğum hediyesi

İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu.



Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Mesut Özil, birkaç gün önce doğum yapan eşi Amine Gülşe'ye doğum hediyesi olarak Londra’daki 80 milyon TL’lik malikanesini verdi.



Yıldız futbolcu, Amine Gülşe’ye evlilik teklif ettiğinde 200 bin TL’lik tektaş, nişan töreninde 75 bin TL’lik bileklik ve 100 bin TL’lik saat, düğün hediyesi olarak da İstanbul’da bir daire hediye etmişti.



Amine Gülşe pahalı hediyeler için "Her şey ikimizin ve doğacak çocuklarımız için" yorumunu yapmıştı. Mesut Özil'in 2015 yılında aldığı malikane uzun süre konuşulmuştu.

Evde neler var?

1200 metrekarelik evde 8 yatak odası ve 2 salon bulunuyor. Evde ayrıca Açık-kapalı yüzme havuzu, Sauna ve hamamın da olduğu SPA ve 1 sinema salonu mevcut.