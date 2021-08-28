Mesut Özil'den Arsenal teknik direktörü Arteta'ya gönderme

Manchester City, sahasında Arsenal'i İlkay Gündoğan, Ferran Torres(2), Gabriel Jesus ve Rodri'nin golleriyle 5-0 yendi. Arsenal taraftarı maçın 36. dakikasından itibaren tribünleri terk etti. Maç sonunda eski Arsenalli Mesut Özil, Arteta'ya göndermede bulundu ve İspanyol menajerinin kendi sloganını kalp kırıklığı ve üzgün emojileriyle kullandı.

İlkay Gündoğan'ın 7 ve Torres'in 12. dakikadaki golleriyle iki farklı üstünlük yakalayan Manchester City, Arsenal'dan Xhaka'nın 35. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun tüm kontrolünü eline aldı.

Manchester City, 43. dakikada Gabriel Jesus, 53. dakikada Rodri ve 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Torres'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Arsenal, üç haftanın sonunda averajla lig sonuncusu oldu.

Mesut Özil'den Arteta'ya gönderme

Farklı mağlubiyetin ardından Arteta'nın takımdan gönderdiği Mesut Özil, Arsenal menajeri Arteta'nın daha önce kullandığı "Sürece inanın" sloganını üzülerek paylaştı. Fenerbahçeli oyuncunun bu paylaşımı büyük etkileşim aldı.

Maç sonunda City menajeri Pep Guardiola eski yardımcısı hakkında, "Arteta iyi bir menajer olmanın da ötesinde. Takımında 7-8 önemli oyuncu sakattı. Arsenal, Arteta'ya güvenirse daha iyi işler çıkaracaktır" açıklamasını yaptı.

İşte Mesut Özil'in paylaşımı: