Mesut Özil, Çorum FK'ye talip oldu iddiası

Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup futbol takımlarından Çorum Futbol Kulübü Başkanı iken geçtiğimiz günlerde istifa eden Fatih Özcan, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Özcan kulübü almak için talipler olduğunu, bunlardan birinin de Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil’in olduğunu ileri sürdü.

Başkan Özcan, yakın bir zamanda Fenerbahçe’nin Çorumlu futbolcusu İrfan Can Kahveci aracılığı ile Mesut Özil'e takımı devretme konusunda bir görüşme yaptığını belirterek, görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Çorum Futbol Kulübü’ne Süper Lig takımlarından Göztepe’nin de talip olduğunu kaydeden Özcan, bunların dışında kulübe başka talipliler olduğunu da sözlerine ekledi. (Çorum Hakimiyet)