Mesut Özil bugün imzayı atıyor

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="category-detail-sub-title">Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig'in Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız <strong>Mesut Özil</strong>'in imza töreni bugün gerçekleştirilecek.</p>\n<p>Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15:00'te başlayacak.<br /><br />İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.<br /><br />Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra AP, Reuters, BBC ve Bild'in de aralarında bulunduğu 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu. <br /><br />Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.</p>\n<hr />\n<p><strong>TIKLAYIN - </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fenerbahce-mesut-ozil-urunlerini-satisa-cikardi,929104" target="_blank" rel="noopener">Fenerbahçe, Mesut Özil ürünlerini satışa çıkardı</a></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/spor-yorumculari-burak-yilmaz-in-mesut-ozil-le-ilgili-sozlerini-degerlendirdi-getir-goturunu-yapar-aldigi-kupalari-cilalar,928761" target="_blank" rel="noopener">Spor yorumcuları, Burak Yılmaz'ın Mesut Özil'le ilgili sözlerini değerlendirdi: "Getir götürünü yapar, aldığı kupaları cilalar"</a></p>\n</body>\n</html>