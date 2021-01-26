Fenerbahçe, Mesut Özil ürünlerini satışa çıkardı

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek. İmza Töreni öncesinde Mesut Özil temalı ürünler, Fenerbahçe tarafından satışa çıkarıldı.

Fenerbahçe tarafından çıkarılan Mesut Özil temalı ürünler; maske, şapka, atkı, tişört ve sweatshirt olarak farklı şekillerde satışa sunuldu.

Ürünler, kulübün resmi ürün satış sitesi olan Fenerium üzerinden sipariş verilebiliyor.

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