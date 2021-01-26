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Spor

Fenerbahçe, Mesut Özil ürünlerini satışa çıkardı

26 Ocak 2021 16:44

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek. İmza Töreni öncesinde Mesut Özil temalı ürünler, Fenerbahçe tarafından satışa çıkarıldı.

Fenerbahçe tarafından çıkarılan Mesut Özil temalı ürünler; maske, şapka, atkı, tişört ve sweatshirt olarak farklı şekillerde satışa sunuldu.

Ürünler, kulübün resmi ürün satış sitesi olan Fenerium üzerinden sipariş verilebiliyor.

TIKLAYIN - Mesut Özil'in imza töreni için 64 farklı kuruluş ve 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı

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