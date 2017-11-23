Mesut Özil Barcelona'da!

Katalonya radyosu, Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt ile görüştüklerini ve oyuncunun devre arası için 20 milyon euro karşılığında 3,5 yıllığına Barcelona'nın formasını giyeceğini öğrendiklerini duyurdu.

Fanatik'in haberine göre, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Alman futbolcu sözleşme uzatmaya yanaşmamış, Manchester United ve Barcelona gibi dev kulüpler sıraya girmişti.



İspanya basınına göre, Barcelona bu transferde mutlu sona ulaştı ve Mesut ile sözleşme imzalamak için anlaştı. Özil, takımı devre arasında terk edecek.



Katalonya radyosu, menajer Erkan Söğüt ile konuştuklarını ve oyuncunun devre arasından itibaren 20 milyon Euro karşılığında 3.5 yıllığına Katalan ekibine imza attığını açıkladı.



Barcelona, yaz aylarında Liverpool'dan Coutinho'yu transfer etmek istemiş, fakat bu transfer gerçekleşmeyince B Planı olarak Mesut Özil'i gündemine almıştı.