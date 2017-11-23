T24 LogoT24 Logo
Futbol

Mesut Özil Barcelona'da!

Özil, 20 milyon Euro karşılığında 3,5 yıllığına Barcelona forması giyecek

23 Kasım 2017 19:47

Katalonya radyosu, Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt ile görüştüklerini ve oyuncunun devre arası için 20 milyon euro karşılığında 3,5 yıllığına Barcelona'nın formasını giyeceğini öğrendiklerini duyurdu.

Fanatik'in haberine göre, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Alman futbolcu sözleşme uzatmaya yanaşmamış, Manchester United ve Barcelona gibi dev kulüpler sıraya girmişti.

İspanya basınına göre, Barcelona bu transferde mutlu sona ulaştı ve Mesut ile sözleşme imzalamak için anlaştı. Özil, takımı devre arasında terk edecek.

Katalonya radyosu, menajer Erkan Söğüt ile konuştuklarını ve oyuncunun devre arasından itibaren 20 milyon Euro karşılığında 3.5 yıllığına Katalan ekibine imza attığını açıkladı.

Barcelona, yaz aylarında Liverpool'dan Coutinho'yu transfer etmek istemiş, fakat bu transfer gerçekleşmeyince B Planı olarak Mesut Özil'i gündemine almıştı.

ETİKETLER

mesut özilmesut özil barcelona transfertransferbarcelona

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24