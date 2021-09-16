Mesut Özil, Alman basınına konuştu: Fenerbahçe denkleme girince hiçbir şeyin önemi kalmadı

Arsenal’dan ayrılırken ABD’den teklif aldığını söyleyen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, “Fenerbahçe denkleme girince hiçbir şeyin önemi kalmadı” diye konuştu.

Mesut Özil, Frankfurt maçı öncesi Alman haber ajansı SID’e konuştu. Fenerbahçe ’nin dünyaca ünlü yıldızı, Frankfurt maçı için gittiği Almanya’da medyanın ilgi odağı oldu.

Mesut, milli takımdan eski teknik patronu Joachim Löw ile görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya, “Koronavirüs önlemleri nedeniyle Frankfurt’ta kendisiyle görüşemeyeceğiz. Ancak Löw, İstanbul’u çok iyi biliyor. Onu Kadıköy’deki bir maçımıza bekliyorum. Daha önce de davet etmiştim. Salgın nedeniyle Almanya’daki aile üyelerimle de görüşemeyeceğim ama beni izlemek için statta olacak” ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki futbolcu, Arsenal’dan ayrılmaya karar verdiğinde ABD’den teklifler aldığını söyledi.

"Harika hissediyorum"

Mesut, “Fenerbahçe her zaman benim favori kulübümdü. ABD’den iyi teklifler aldım, başka ülkelerden de isteyenler oldu. Ancak Fenerbahçe denkleme girdikten sonra benim için gerisinin hiçbir önemi yoktu. Burada harika hissediyorum. Hem özel hem de profesyonel hayatımda son derece mutluyum” dedi.