Mesut Kamiloğlu: Diploma ile iş bulmak mümkün değil

İSTANBUL, (DHA) - İLK olarak 2017 senesinde yapılan \'Erasmusdays\' etkinlikleri bu sene 20 farklı ülkede eş zamanlı olarak başladı. Nişantaşı Üniversitesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansa katılan Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, \"Sadece diploma ile iş bulmak artık mümkün değil, muhakkak farklı yeteneklere ve becerilere sahip olmamız gerekiyor. Erasmus bu yetenek ve becerilerin sağlanmasında en önemli programlardan bir tanesi\" dedi.

‘Erasmusdays 2018’ etkinlikleri, Nişantaşı Üniversitesi 1453 NeoTech Kampüsü’ndeki Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu’nda başladı. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu açılış konuşmasında, ‘Erasmus+’un öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında önemli bir yol gösterici olduğunu söyledi.

Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs’te başlayan Uluslararası Erasmus Konferansı\'na Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Birimi İstanbul Ofisi, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, üniversite ve lise öğrencileri katıldı. Konferansta, Avrupa’da kültürel yayılımın inovasyonel proje ortaklıkları için önemi tartışılıyor. Erasmus hakkında farkındalık yaratmak ve Erasmus projelerinin sonuçlarının paylaşılmasını amaçlayan etkinlikler boyunca ayrıca tüm Erasmus paydaşlarının bir araya gelmesi de hedefleniyor.

Konferans boyunca, Avrupa Birliği – Türkiye ilişkileri sürecinin gelişmesinde Erasmus’un etkileri, Türkiye’de Erasmus’un geçmişi ve geleceği, Erasmus projelerinin gençlere ve eğitime katkıları gibi önemli konular da çeşitli oturumlarla masaya yatırılacak. Oturumlara ek olarak bu sene Nişantaşı Üniversitesi, Erasmusdays 2018’de bir yarışmaya da düzenliyor. ErasmusStudent Network öğrencileri Sosyal Girişimcilik projeleriyle başvuracak. Konferansın ikinci günü olan 13 Ekim’de yapılacak yarışmanın kazan projesine Nişantaşı Üniversitesi İnovasyon Merkezi – NisNova’da mentorluk desteği verilecek.

\"DİPLOMA İLE İŞ BULMAK MÜMKÜN DEĞİL\"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, \"Günümüzdeki en büyük sorunlardan biri genç işsizlik. Herkes mezun olduktan sonra çok rahatlıkla iş bulacağını düşünüyor. Ancak her şey o kadar hızlı değişiyor ki, bizim sahip olmamız gereken yetkinlikler ve yeterlilikler de çok hızlı değişiyor. Siz üniversiteye başladığınızda, mezun olduktan sonra düşündüğünüz işler için gerekli olan yetkinlikleriniz 4 yıl içinde değişiyor. O yüzden sadece diploma ile iş bulmak artık mümkün değil. Muhakkak farklı yeteneklere ve becerilere sahip olmamız gerekiyor\" dedi.

\"YETENEK VE BECERİ KAZANILMASINDA ERASMUS ÖNEMLİ BİR PROGRAM\"

Erasmus\'un bu yetenek ve becerilerin sağlanmasında en önemli programlardan bir tanesi olduğuna dikkat çeken Kamiloğlu, \"Avrupa Birliği\'nin (AB) de en başarılı programı kabul ediliyor. Benim sizlere tavsiyem sadece okulda öğrendiklerinizle yetinmeyin. Özellikle yumuşak beceri diye ifade ettiğimiz takım çalışması, uyumluluk veya farklı kültürlerle bir arada çalışma ve yabancı dil becerisini mümkün olduğunca en erken yaşta edinmenizi tavsiye ediyorum. Aksi takdirde değişen ve gelişen dünyada sadece bir diploma iş bulmanız için yeterli bir unsur değil. Erasmus şu anda bu fırsatı hepinize sağlıyor bu fırsatlardan mümkün olduğunca faydalanmanızı öneriyorum\" diye konuştu.

\"DİPLOMAYLA SADECE KAPIYI ÇALARSINIZ\"

Diplomanın sadece kapıyı çalmaya yardımcı olacağını belirten Kamiloğlu, \"Özellikle iyi bir mühendislik okulundan mezun olduysanız kapıyı çok yüksek sesle çalabilirsiniz. Ama içeriye girmek için diplomanız yeterli değil. Sizi diğerlerinden ayıran muhakkak yeteneklere hatta gerekli tecrübeye sahip olmanız lazım. Şu anda tüm dünyada bu böyle\" ifadelerini kullandı.

\"GEÇMİŞ VE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ KURACAĞIZ\"

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise, \"Kültürümüzden, kültürel çeşitlilikten, bugün birbirimizi anlamaktan, ötekileştirmenin ne demek olduğunu konuşmamız lazım. Bizler geçmişle gelecek günler için nasıl bir köprü kurmamız gerekliliğini ele alacağız. Birbirimizi anlamaktan, tanımaktan bahsedeceğiz. Birbirimize hoşgörü göstermekten, kültürel çeşitliliğin ne denli önemli olduğundan söz edeceğiz. Öğrencilerimizi de geleceğe hazırlamak adına bizim söyleyeceklerimiz onlara yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum. Bugün buradan çıktığımız zaman hepimiz kendimizi ve karşımızdakini farklı değerlendirmeye başlayacağız. Üniversitemiz bu yıldan itibaren eğitimdedijital dönüşüm, ‘NeoEdu 4.0’ ı hayata geçirdi. Yaratıcılık, girişimcilik ve Endüstri 4.0’ın sektörün üzerindeki etkilerini öğrencilerimizle paylaşıp, geleceğe hazırlamakta önemli bir adım atmış olacağız\" dedi.

\"AMAÇ AVRUPA\'NIN KÜLTÜREL MİRASINI ARTIRMAK\"

Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve etkinlik koordinatörü Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin da, \"Bugün dünyanın 670 noktasında Erasmusdays etkinliği kapsamında çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bugünün amacı Avrupa\'nın kültürel mirasını artırmak. Bu sayede de girişimcilik ve paydaşlarla ilişkiler anlamında yeni bir platform oluşturmak hedefleniyor. Biz de üniversite olarak \'uluslararası erasmus konferansı\' düzenledik. Konferansta daha çok stratejik ilişkiler ve inovasyon ele alınacak. Konferansı İspanya, Makedonya ve Bulgaristan\'dan ortaklarımızla beraber düzenliyoruz. Amacımız girişimciliği, inovasyonu ve teknolojinin önemini bütün gençlerimize tanıtmak\" dedi.

\"3 YILDA 19 BİN ÖĞRENCİ ERASMUS\'TAN FAYDALANDI\"

Konferansa katılım için lise öğrencilerinden de çok talep geldiğini dile getiren Doç. Dr. Çinçin, \"Birçok üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümü temsilcileri ve Erasmus koordinatörleri bizimle birlikte olacak. Ama sadece üniversiteliler değil liselerden çok talep geldi. Beşiktaş, Sarıyer, Şişli, Kağıthane ve Eyüpsultan olmak 5 farklı ilçeden 200 lise öğrencisi de konferansa katıldı. Türkiye\'de 3 yılda 19 bin öğrenci Erasmus\'tan yararlandı. Öğrenciler en çok Almanya\'yı tercih etmiş. 12 binin üzerinde yabancı öğrenci de İspanya, Almanya ve komşu ülkelerden Erasmus programı kapsamında Türkiye\'ye geldi\" ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi, \'Erasmusdays 2018\' etkinlikleri kapsamında, Türkiye’den konferans başvurusu kabul alan ilk üniversite oldu.

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