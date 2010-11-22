Mesut Değer: CHP ile BDP iktidara gelir

T24- CHP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Değer, "Kürtleri kendi kimlikleri ile ayrım yapmadan siyaset yapma olanağını sağlayarak önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde CHP’nin iktidara gelmesini sağlamak lazım" dedi.



Fikret Karagöz'ün Taraf gazetesinde yayımlanan (22 Kasım 2010) haberi şöyle:



CHP’nin Kürt sorununun çözümüne yönelik yeni politikaları ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ve Şanlıurfa gezisini Taraf’a değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Mesut Değer, iki günlük gezide bölge halkının CHP’nin yeni yönetimine büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Değer, “Bölge halkı CHP’nin geçmişteki politikalarını bir kenara koymasını, halka sahip çıkan bir anlayışın ön plana çıkmasını, yıllardır yaşanan acıları, kanı şiddeti durdurmasını, CHP’nin kendilerini yeniden kucaklamasını istiyor” dedi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa gezisi boyunca halkın barış talebini dile getirdiğini ve bu konuda CHP’den öncülük yapmasını istediğini belirten Değer, “Yeni yönetim bu taleplere kayıtsız kalmayacak. CHP artık bölge halkını iki seçenek arasında bırakmayacak. Kürt halkının temel sorunlarının çözüm adresi bundan böyle CHP olacaktır” diye konuştu.

İttifak, iktidarı getirir

Kısa bir süre önce BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın gündeme getirdiği, CHP-BDP ittifakı konusunda da bir değerlendirmede bulunan Değer şunları söyledi: “Öncelikle bölgedeki il ve ilçe teşkilatlarımızın böylesi bir ittifaka oldukça sıcak baktığını söyleyebilirim. Benim şahsi düşüncem ise, bütün sol ve sosyal demokrat kimlikli partilerin seçimlere CHP çatısı altında girerek siyaset yapmalarıdır. Kürtleri, muhafazakârları ve diğer sol partileri kucaklayarak, kendi kimlikleri ile ayrım yapmadan siyaset yapma olanağını sağlayarak önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde CHP’nin iktidara gelmesini sağlamak lazım. Bir de bu çerçevede bakmak gerekir. CHP-BDP ittifakı konusunda partimizin yetkili organları karar verecek. Demokratik zemin çerçevesinde atılacak her adım tartışılmalı, görüş alışverişinde bulunulmalı. Her alanda olduğu gibi bu alanda da konuşmak faydalı olur.”

Barışa bir adım

Devletin Kürtlere yönelik yanlış politikaları nedeniyle, bölgede yıllardır kan aktığını ve büyük acıların yaşandığını belirten Değer şunları söyledi: “Bölgede yaşanan acıların boyutlarını bilmek ayrı bir şey, bunlara kalıcı çözümler bulmak çok farklı bir şey. Biz ülkenin bütünlüğünü ve Türkiye’yi geleceğe taşıyacak bir projeden bahsediyoruz. En önemli sorun da, Türk-Kürt kardeşlerimizin birarada yaşama olanağının sağlanması. Bu nedenle kesin ve kalıcı bir barışın sağlanması gerekir. CHP’nin bu sürece bundan sonra mutlaka katkısı olacak. Özellikle bölgedeki tüm teşkilatlarımızın bizden tek talebi var; barış ve kardeşliğin kalıcı olmasını sağlamak.”

CHP’siz Kürt sorunu çözülmez

Değer şöyle devam etti: “CHP olmadan Kürt sorunu çözülemez. Bu gerçek bir kez daha ortaya çıktı. CHP kurumsal bir partidir. Kürt sorununu çözebilecek tek parti CHP’dir. Bizim genel af, Kürt kimliğinin tanınması konusunda görüşlerimiz bellidir. Genel Başkanımızın da belirttiği gibi, ‘Kimlik şereftir, kimlik namustur, kimlik kişinin onurudur.’ Biz konuya böyle bakan bir siyasi anlayışa sahibiz.”

Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde teşkilatların işlevsizleştiğine dikkati çeken Değer, “Bu bölgedeki tüm il ve ilçelerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Teşkilatlarımızı yeniden örgütleyerek çalışmalarına özel bir önem vermeye başlayacağız. CHP’nin yeni yönetimi bu çerçevede önümüzdeki süreçte Doğu ve Güneydoğu’ya yönelik yeni bir çalışma programını hazırlayarak hayata geçirecek” diye konuştu.