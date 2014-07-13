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Mesut Barzani yarın Türkiye’ye geliyor

Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Başbakan Erdoğan ile görüşmek üzere yarın Türkiye’de olacak

13 Temmuz 2014 21:18

Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüşmek için yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

AA’dan Mustafa Kerim ve Salih Bilici’nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Barzani'ye Türkiye ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Hawrami, Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi ve Maliye Bakanı Rebaz Muhammet eşlik edecek.

Başbakan Erdoğan ile Barzani'nin görüşmede, Irak'ta IŞİD'le başlayan krizi, hükümet kurma çalışmalarını ve Türkiye ile IKBY arasındaki enerji konusu ile Irak'taki sığınmacılara insani yardım konularını ele alması bekleniyor.

Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani de bugün İstanbul’da Başbakan Erdoğan ile bir araya gelmişti.

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