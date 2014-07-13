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Neçirvan Barzani'den Başbakan Erdoğan'a jet ziyaret

Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, özel uçakla Erbil'den İstanbul'a gelerek Başbakan Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi

13 Temmuz 2014 19:06

İnan Ketenciler

Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde Başbakan Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi.

Barzani, bugün sabah saatlerinde (13 Temmuz 2014) İnternational Jet Management şirketinden kiralanan özel bir uçakla Erbil’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldi. Buradan helikopterle Başbakanlık Çalışma Ofisi’ne en yakın helikopter pistinin bulunduğu Çırağan Sarayı’na giden Barzani, Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde Başbakan Erdoğan’la bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Barzani, helikopterle Sabiha Gökçen Havalimanı’na dönerek özel uçakla Erbil'e gitti. Başbakanlığa ait TC-ANA uçağı da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hazır bekletildi. Erdoğan, kara yoluyla havalimanına ulaşmasının ardından TC-ANA uçağıyla Köşk seçimleri programı kapsamında gerçekleştireceği miting için Şanlıurfa’ya hareket etti.

Erdoğan ve Barzani'nin bir araya geldiği özel görüşmede IŞİD'İN Musul'daki Türk Konsolosluğu'nu basarak rehin aldığı (11 Haziran 2014) ve 33 gündür haber alınamayan 49 personelin durumunun da masaya yatırıldığı tahmin ediliyor.

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