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Dünya

Mesut Barzani: Kürdistan halkı kendi kaderini tayin etme sürecinde, bu imkân ertelenemez

"Kendi kaderimizi tayin hakkı ve bağımsızlıktan daha yüce ve kutsal bir amaç olamaz"

24 Haziran 2016 01:28

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm taraflara, referandum ve bağımsızlık konusunun netliğe kavuşması için toplantı çağrısı yaptı. Barzani, yaptığı yazılı açıklamada, “Kürdistan halkı, hassas ve kendi kaderini tayin süreciyle karşı karşıyadır. Milletimizin önüne gelen bu imkân ertelenip, kaybedilemez” dedi.

Rûdaw’da yer alan habere göre, Mesud Barzani, tüm siyasi taraflara en kısa zamanda referandum ve bağımsızlık için ulusal birliği sağlamaları çağrısında bulunarak, “İlk adım da Bağdat’la kardeşçe ve dürüstçe görüşmeler yapılmasıdır” diye belirtti.

Barzani mesajında şunları ifade etti: “Bu amaçla, tüm taraflara özel gündemle toplanma çağrısında bulunuyorum. Atılacak adımlar konusunda karar verilmesi için Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı, tüm taraflarla irtibata geçecektir-

Bölge, yeni bir süreçten geçmektedir ve büyük bir değişim söz konusudur. Terörle mücadele ve kahraman Peşmergenin çabası, şehitlerimizin kanı, halkımızın direnişi ve koalisyonun desteğiyle büyük kazanımlar elde edildi. Terörsitler büyük bir yenilgiye uğradı ancak tehlike sürüyor.

Bizim için bu süreçte kendi kaderimizi tayin hakkı ve bağımsızlıktan daha yüce ve kutsal bir amaç olamaz. Bu sürecin iç anlaşmazlıklara kurban edilmesine izin vermemeliyiz.”

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