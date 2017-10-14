Mesut Bakkal: Beşiktaş'ı yendiğimiz için keyifliyim; düşündüğümüz gibi oynadık

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mesut Bakkal, gün içinde maçın 10 dakikalık bir provasını yaptıklarını ve oyunun da çalıştıkları gibi oynandığını söyledi.

Beşiktaş'ı yendikleri için keyifli olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Gençlerbirliği'nin yönetim kanadında yaşanan çalkantılı dönemde galibiyetin ayrıca anlam kazandığını ifade etti.

Mesut Bakkal, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu maçı, maçtan önce oynamıştık. Buraya gelmeden, saat tam 6'ydı... Bu şekilde bir 90 dakikayı 10 dakikaya indirerek oynadık.

Sprintlerde öndeyiz. Topla oynama süresi onlarda. Topla oynamaya kalkışsak Beşiktaş bizi yenerdi. O kadar keyifliyim ki bire bir oynadık ve bire bir tuttu. Alan vermedik."

"Sabırlı ve taktiğe bağlı oyuncularım var"

"Tosic ve Pepe'ye baskı yapmadık. Alan bulamadılar hücumda. O kadar düşündüğümüz gibi oynadık ki... Alanya'da 113 koşup bireysel çok hata yapmıştık. 118'i bulan bir koşu mesafesi var bugün. Böyle olunca da Beşiktaş'la baş edebiliyorsunuz.

Yetenekli ayakları var. Topla buluştukları anda dikine toplar yapıyorlar. Sabırlı ve taktiğe bağlı oyuncularım var. Haklı bir galibiyet. Kulübümüzdeki çalkantılardan dolayı ihtiyacımız vardı."

"Babel'in pozisyonunda kasıt olduğunu düşünmüyorum ama kart doğruydu"

"Gençlerbirliği önemli bir camia. Futbolcularım maçı kazanmak için oynadılar. Hep anlatıyordum onlara, temas etmiyorduk... Sarı kart görmüyorduk, doktor sahaya girmiyordu...

Hocayı da tebrik ediyorum çok güzel maç yönetti. Babel'in pozisyonda kastının olmadığını düşünüyorum ama kart doğruydu. Haftanın ilk maçında güzel bir oyun izlettiğimizi düşünüyorum."