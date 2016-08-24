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Mesud Barzani: IŞİD'le mücadele konusunda uzlaşıya vardık, çözüm süreci için zaman gerekli

Barzani, Gülen cemaatinin okullarına ilişkin uzlaşı sağlandığını belirtti

24 Ağustos 2016 17:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlatan Irak Kürdistanı Başkanı Mesud Barzani "Bölgede büyük değişimlerin yolda olduğu görülüyor" dedi. Barzani, çözüm sürecine ilişkin de "Halen daha fazla zamana gerek duyuluyor. Umutsuz değiliz, girişimlerimizi de sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. Barzani, IŞİD'le mücadele konusunda uzlaşıya varıldığını da belirtirken, Irak Kürdistanı'ndaki Gülen cemaatine ait okullarla ilgili sorunun nasıl çözülebileceğine dair formül geliştirildiğini de ifade etti.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmelerin ardından bugün Ankara’da bir basın toplantısı düzenledi. Barzani, ziyaretinin Erdoğan’ın resmi daveti üzerine gerçekleştiğine dikkat çekti.

Barzani, dün gerçekleştirdiği görüşmelerin çok önemli olduğunu belirterek, “Ekonomi, siyaset ve güvenlik konularında ikili ilişkileri görüştük. Erbil – Bağdat ilişkilerinden de bahsettik. Diyalog, istişare ve her alanda ilişkilerin geliştirilmesi hususlarında mutabık kaldık” dedi.

 

“Uzlaşıya vardık”

 

Rudaw’ın haberine göre, Barzani, Ankara’da yaptığı görüşmelere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bütün taraflar açısından hassas bir dönem yaşanıyor. Bütün konuları görüşmek için bir fırsat oldu. Yine Türkiye Cumhurbaşkanı’nı, yetkililerini ve halkını yaklaşık bir ay önce yaşanan darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması hasebiyle kutlama, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileme fırsatımız oldu.

Şüphesiz IŞİD’le savaş, görüşmenin en önemli konularından biriydi. Bu terör örgütüyle mücadelede nasıl yardımlaşacağımız konusunda da uzlaşıya vardık.

Çünkü bölgede büyük değişimlerin yolda olduğu görülüyor. Bu yüzden daha fazla işbirliği ve yakınlaşmaya ihtiyaç var.

Barış süreci de Türkiye’de çok önemli bir konu. Fakat halen daha fazla zamana gerek duyuluyor. Umutsuz değiliz, girişimlerimizi de sürdüreceğiz ancak maalesef geride kalan sürede çok olumsuz olaylar yaşandı. Umuyoruz ki bir gün barış süreci yeniden başlar.

Bir diğer konu, Gülen Cemaati’ne bağlı okullar idi. Bu sorunu, öğrencilerimizin zarar görmeyeceği şekilde nasıl çözebileceğimiz konusunda uzlaştık.”

 

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