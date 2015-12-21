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Dünya

Mesud Barzani: Bağımsız Kürdistan için referandum hazırlığı yapın

2014’te yapılacak referandum IŞİD saldırıları dolayısıyla ertelenmişti

21 Aralık 2015 12:16

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, partisine yakın isimlere "bağımsız Kürdistan için referandum hazırlığı yapın" talimatı verdi.

Rûdaw'ın haberine göre, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) dün Genel Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplantı yapmıştı.  KDP’nin yetkili isimlerinden Aras Haso Mirhan, toplantının ana gündemlerinden birinin bağımsızlık olduğunu, Başkan Barzani’nin referandum için diğer partilerle görüşmeye başlanmasını istediğini bildirdi.

Mirhan, önümüzdeki günlerde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile önemli bir toplantı yapılacağını, daha sonra diğer partilerle de bir araya gelinerek, bağımsızlık için atılması gereken adımların konuşulacağını aktardı.

Mesud Barzani'nin 3 Temmuz 2014’te Kürdistan Parlamentosu’nda gerçekleşen kapalı oturumda da bağımsızlık için referandum hazırlığı yapılmasını talep ettiği belirtilmişti. Ancak, IŞİD’in Kürt bölgesine düzenlediği saldırılar nedeni ile bağımsızlık referandumu gündemden düşmüştü. 

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