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Messi'yle fotoğraf çektirmek için 1 kilometre yüzdü

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, dönüşte yüzmeye hazırlanan genç hayranına bot tahsis etti

20 Temmuz 2016 23:31

Özel yatında ailesiyle birlikte tatilini geçiren futbolcuya büyük bir hayranlık duyan 24 yaşındaki Suli isimli bir genç yüzerek Lionel Messi’ye ulaştı. Yaklaşık 1 km yüzen ve yata ulaşan Suli’nin bu azmine büyük bir hayranlık duyan Messi genç hayranını tekneye davet etti.

En büyük hayali Messi ile bir kare fotoğraf çekmek olan Suli, telefonunun yüzerken aldığı sular nedeniyle bozulmasına engel olamadı. Ancak Messi onu 20 dakika yatında ağırlayarak hayatının en büyük hediyesini verdi. Fotoğraf işini ise Messi’nin korumaları halletti.

Genç hayranının Messi ile fotoğrafını çeken korumalar ardından Suli’nin telefonunu alarak kendisine çektikleri kareyi göndereceklerini söylediler.

Dönüşte tekrar yüzmeye hazırlanan gence sürpriz yine Messi’den geldi. Misafirinin sahile bırakılmasını isteyen Messi, botunu da genç hayranına tahsis etti.

 

 

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