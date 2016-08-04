"Messi'yle birlikte olmak, cesetle seks yapmak gibiydi"

Bir dönem Messi ile birlikte olan ünlü model Xoana Gonzalez, "Lionel Messi ile yatmak bir cesetle seks yapmak gibiydi" itirafında bulundu.

hürriyet'in haberine göre; 2011 yılında Messi'yle birlikte olduğuna dair açıklamalar yapan Gonzalez, Peru'da bir televizyon kanalına şunları söyledi: "Çok uzun zaman önceydi. O zaman Messi çok gençti. Bir gün koruması bana geldi ve Messi'yle tanışmak isteyip istemediğimi sordu. Bana korumasını gönderdiğinde onun ne kadar utangaç bir insan olduğunu anladım. Yanına gittim. Müzikten ve hayattan konuştuk Sonra onun evine gittik.

Sahada müthiş oynayan bir futbolcudan çok daha fazlasını bekledim ancak sanki onun ölü bedeniyle birlikteymişim gibi hissettim."



Xoana Gonzalez’in bu sözleri dünya medyasında büyük yankı uyandırdı.