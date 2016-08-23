"Messi'yi transfer etmek istiyoruz"

Lionel Messi futbol kariyerini Arjantin'de bitirmek istediğini hep söylüyor. Newell's Old Boys'un umudu da bu yönde. Newell's Old Boys, Lionel Messi'yi 2018 Dünya Kupası'nın ardından transfer etmeyi umut ediyor.

Futbol kariyerine çocuk yaşta Newell's akademisinde başlayan Lionel Messi, kariyeri boyunca profesyonel anlamda Barcelona'dan başka takımda forma giymedi. Fakat Arjantinli yıldız, fırsat buldukça, futbolu ülkesinde bırakma arzusunu yineliyor.

Newell's Old Boys'un asbaşkanı Cristian D'Amico, Messi'yi transfer etme hedeflerini basın mensuplarına anlatırken "Dünyanın en iyi oyuncusuna Newell's formasını giydirirsek tarih yazacağımızdan eminim. Messi'yi Newell's Old Boys formasıyla görmenin zevkini tadacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Bu hamlenin finansal anlamda da büyük yararlar getireceğini ifade eden D'Amico, "Coloso'da (Estadio Marcelo Bielsa) Messi'nin sahaya çıktığı bir maç düşünün. Dünyanın dört bir yanından gazeteciler, sponsorlar... Ekonomik anlamda bize büyük bir fayda sağlar. Borçlarımızı sıfırlayabiliriz." dedi.

Lionel Messi'nin Barcelona'yla mevcut sözleşmesi 2018'de sona eriyor.