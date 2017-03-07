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Yaşam

Messi'ye piramitleri gezdiren arkeolog: Yarım saat anlattım, hiç ilgisini çekmedi; tam bir moron!

"Anlattığım şeyler sonrası yüzünde herhangi bir ilgi belirtisi göremedim"

07 Mart 2017 22:26

Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi'nin Mısır'a yaptığı gezide kendisine rehberlik yapan Arkeolog Zahi Hawass, yıldız futbolcu için 'moron' ifadelerini kullandı.

Sporx’de yer alan habere göre, FC Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Hepatit C ile mücadele etmek üzere yerel bir sağlık kampanyası kapsamında Mısır'ı ziyaret etti.

Mısırlı arkeolog Zahi Hawass, Barcelona'nın süper yıldızını "moron" olarak niteledi.

Zahi Hawass, geçen hafta Messi'nin piramitleri ziyareti sırasında kendisini bu bölgeyi gezdirdikten sonra Mısır TV'sinde Messi hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Bunu söylediğim için üzgünüm ama o bir moron. Onunla Piramitlerde yarım saat geçirdim. Milyonlarca takipçisi olduğundan ötürü, bunları onlara anlatmamız bence önem taşıyor.

Zahi Hawass"Bu durum Mısır ve turizm için iyi. Ama bence onun hiç ilgisini çekmedi. Ona anlattığım şeyler sonrası yüzünde herhangi bir ilgi belirtisi göremedim. Çok kibardı ama belki de sadece futbolla ilgileniyordur."

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