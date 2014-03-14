Eski İngiliz futbolcu Gary Lineker, Barcelonalı Lionel Messi'ye övgüler yağdırdı. İngiltere'nin en etkili futbol yorumcularının başında gösterilen Lineker, Twitter hesabında, "Messi'ye baktıkça ne kadar kötü bir futbolcu olduğumu anlıyorum" ifadesini kullandı.

İngiliz futbol tarihinin en önemli oyuncularından Gary Lineker, bugünlerde Ada'nın en etkili yorumcularından biri.

Lineker, Barcelona-Manchester City maçını izlerken, Lionel Messi ile ilgili görüşlerini, twitterdaki 2 milyon 200 binden fazla takipçisiyle paylaştı. Messi'ye övgüler yağdıran eski İngiliz milli oyuncu, "Messi'ye baktıkça ne kadar kötü bir futbolcu olduğumu anlıyorum" ifadesini kullandı.

Lineker'in Arjantinli yıldıza yönelik övgüleri bununla da sınırlı kalmadı. İngiliz futbol adamı, "Tüm ciddiyetimle söylüyorum. Messi bir maçta, benim tüm kariyerimde başardığımdan daha fazla sıradışı yetenek üretiyor" diye yazdı. Messi'ye işte bu sözlerle methiyeler düzen Lineker, futbol tarihinin en özel kariyerlerinden birine sahip.

Bir dönem Barcelona forması da giyen Lineker, parlak kariyeri boyunca, 48'i milli takım formasıyla olmak üzere 292 gol attı. Dünya kupalarında toplam 10 golü bulunan Lineker, 1986 Dünya Kupası’nda 6 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.

