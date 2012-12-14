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Yaşam

Messi'nin oğlu Thiago ilk kez görüntülendi

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, oğlu Thiago ile ilk kez görüntülendi

14 Aralık 2012 14:37

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin 40 günlük oğlu Thiago sonunda görüntülendi.
 
Dünyanın en pahalı futbolcularından biri olan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, oğlu Thiago ile ilk kez görüntülendi.

Messi ve sevgilisi Antonella Roccuzzo'nun 2 Kasım'da dünyaya gelen minik oğlu Thiago'nun fotoğrafları Arjantin'in Lecturas dergisi tarafından yayınlandı.

Antonella ile dolaşırken görüntülenen Messi, minik oğlunu kucağından düşürmedi. Messi'nin Thiago'yu öpücüklere boğduğu görüldü.

Mutluluğu yüzünden okunan Lionel Messi, ailesiyle birlikte kısa süreli bir yürüyüş yaptı.


Minik Thiago için transfer girişimi


Lionel Messi, baba olmanın keyfini sürerken, dünya spor camiası minik Thiago'nun peşine düşmüş durumda.

Babası gibi futbola Newell's Old Boy'da başlamasını isteyen Arjantin takımı, Thiago'ya forma, üyelik belgeleri ve hediyeler yollayarak transfer girişimlerini başlattı.

Bir başka forma da Arjantin Futbol Federasyonu'ndan geldi. Federasyon, Thiago için Arjantin Milli Takımı'nın efsane 10 numaralı formasını gönderdi.

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