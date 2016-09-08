Messi’nin dev köpeği şaşırttı

Ünlü futbolcu Lionel Messi'ye kız arkadaşı tarafından ‘hediye’ edilen köpek, sosyal medyada adeta bir fenomen haline geldi. Takipçileri ve hayranları, köpeğin cüssesinin Messi'yi geçtiğini belirterek, ünlü futbolcuya “Ne yediriyorsun buna” diye sordular.

Sputnik’in haberine göre, Arjantinli futbolcu Messi, başarısını artık 'yeni arkadaşı'yla kutluyor. Sosyal medya, Messi'nin, kız arkadaşı Antonella Roccuzzo'nun 'hediye' ettiği köpeğini konuşuyor. Ocak ayında Roccuzzo'nun 'hediye' ettiği minik köpeğin, 7 ayda oldukça iri bir cüsseye kavuşması, Messi'nin hayranlarını oldukça şaşırttı.