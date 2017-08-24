"Messi'nin babası Manchester City'le gizlice görüştü" iddiası

Dünya futbolunda transfer piyasası son günlerde önemli isimler ve rekor bonservislerle gündemi oluştururken, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin babasının Manchester City yetkilileriyle görüştüğü iddia edildi.

Fransız ekip PSG'nin Neymar'ı 222 milyon Euro'luk rekor bedelle transfer etmesiyle farklı bir dönemin başlayacağı öngörülürken, durumun devamını getirecek ekip Manchester City olacak gibi görünüyor.

Daha önce Lionel Messi ile uzun yıllar çalışan Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola'nın "Messi'nin serbest kalma bedeli ödenemeyecek bir rakam değil" açıklamasından sonra, Arjantinli yıldızın babasının Manchester City yetkilileriyle görüştüğü iddia edildi.

İngiliz basınından Sun gazetesi, Arjantinli futbolcunun babası Jorge Horacio Messi'nin İngiltere'de Manchester City yetkilileriyle oğlu için bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia etti.

İddiaya göre Messi'nin menajerliğini de yapan babası City'nin futbol direktörü Txixi Begiristain'la yaptığı görüşmede oyuncunun önümüzdeki sezon City'de oynaması için şartları konuştu. Begiristain, daha önce Guardiola gibi Barcelona'da da görev yapmıştı.

Öte yandan Barcelona ise 2018 yazında sözleşmesi bitecek Messi'nin yeni sözleşmeye imza attığını iddia ediyor. Messi'yle ilgili ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği öngörülüyor.