Messi'den Arda Turan mesajı

Barcelona’nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, eski takım arkadaşı Arda Turan’a mesa gönderdi. Facebook hesabından, takımdan ayrılan arkadaşlarıyla ilgili bir mesaj yayımlayan Messi, Barcelona’dan ayrılarak Başakşehir Medipol’e gelen Turan için, “Sana, hayatının ülkendeki yeni basamağı için iyi şanslar diliyorum, harika olacağına eminim” ifadelerini kullandı.

İngilizce ve İspanyolca olarak yayınladığı mesajında Messi, Rafinha Alcantara ve Javier Mascherano’ya da seslendi. Messi, "Rafinha, sana İtalya'da başarılar diliyorum. Her zaman gözümüz üzerinde olacak” dedi. Arjantinli futbolcu, Mascherano için de şunları söyledi:

"Birlikte o kadar maçlar oynadık ve zaman geçirdik ki, kelimeler kifayetsiz kalır. Seni özleyeceğimi biliyorsun. Sensiz soyunma odasında bulunmak biraz tuhaf olacak; ama nasıl olsa milli takımda buluşacağız. Seni kucaklıyorum ve iyi dileklerimi gönderiyorum."