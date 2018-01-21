T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan, Süper Lig'e golle döndü; Başakşehir, Bursa'da haftayı lider kapattı

65. dakikada Mossoro yerine oyuna giren Arda Turan 86. dakikada takımının 3. golünü attı

21 Ocak 2018 21:01

Süper Lig’in 18. Haftasında Bursaspor, sahasında ağırladığı Başakşehir’e 3-0 mağlup oldu.

Başakşehir’in golleri 17. dakikada Attamah, 58. Dakikada Mossora ve 86. dakikada’da Arda Turan’dan geldi.

Arda Turan 65. dakikada Mossoro yerine oyuna dahil oldu. Süper Lig'de 2438 gün sonra ilk maçına çıktı ve golünü attı.

Arda Turan, Süper Lig’de son golünü 18 Nisan 2011’de Manisaspor deplasmanında kaydetmişti.

Bu galibiyet ile puanını 39’a çıkartan Başakşehir haftayı lider kapatmayı garantiledi.


BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0-3 

STAT: Bursa Büyükşehir
HAKEM: Bülent Yıldırım

BURSASPOR: Harun, Ertuğrul, Titi, Ekong, Barış, Agu, Badu, Batalla, Aziz, Kembo, Sow.
TEKNİK DİREKTÖR: Paul Le Guen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Çaiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor. 
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ETİKETLER

Arda TuranBaşakşehirGalibiyetliderBursaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24