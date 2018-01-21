Arda Turan, Süper Lig'e golle döndü; Başakşehir, Bursa'da haftayı lider kapattı

Süper Lig’in 18. Haftasında Bursaspor, sahasında ağırladığı Başakşehir’e 3-0 mağlup oldu.

Başakşehir’in golleri 17. dakikada Attamah, 58. Dakikada Mossora ve 86. dakikada’da Arda Turan’dan geldi.

Arda Turan 65. dakikada Mossoro yerine oyuna dahil oldu. Süper Lig'de 2438 gün sonra ilk maçına çıktı ve golünü attı.

Arda Turan, Süper Lig’de son golünü 18 Nisan 2011’de Manisaspor deplasmanında kaydetmişti.

Bu galibiyet ile puanını 39’a çıkartan Başakşehir haftayı lider kapatmayı garantiledi.



BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0-3



STAT: Bursa Büyükşehir

HAKEM: Bülent Yıldırım



BURSASPOR: Harun, Ertuğrul, Titi, Ekong, Barış, Agu, Badu, Batalla, Aziz, Kembo, Sow.

TEKNİK DİREKTÖR: Paul Le Guen



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Çaiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı