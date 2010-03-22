Messi'den 1 haftada 8 gol!

T24 -

Bir hafta içinde oynadığı 3 maçta toplam 8 gol atan ve ortaya koyduğu futbolla spor yazarlarının beğenisini toplayan Messi için İspanyol basınında yer alan yorumlarda "Olağanüstü Messi, kalitesi, büyüklüğü ve karakterini göstererek, biri mükemmel 3 gol ile unutulmaz bir maç çıkardı", "Messi, dünyanın en formda futbolcusu olduğunu Zaragoza karşısında kanıtladı", "Maradona, ama daha hızlısı", "Barcelona demek Messi demek", "Bu çocuk, başka gezegenden!" denildi."Maradona+Ronaldo=Messi" şeklinde başlık kullanan Katalan gazeteleri de Messi'nin, geçmişte Barcelona'da forma giyen efsanevi futbolcu Diego Maradona veya Brezilyalı Ronaldo'dan daha hızlı olduğunu belirtti. Barcelona'nın teknik direktörü Guardiola, "Messi'yi tanımlayacak söz bulamıyorum" derken, Zaragoza'nın teknik direktörü Gay ise "Maradona'yı tekrardan görmüş gibi oldum, ama çok daha hızlı ve yenilikçi bir şekilde. Messi'yi sahada durdurmak çok zor" değerlendirmesinde bulundu.Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta da Arjantinli futbolcuyu "Dünyanın ve futbol tarihinin en iyisi" olarak gösterdi. Zaragoza'nın ortasaha oyuncusu Ander, "Messi belki de insan değil!" şeklinde basının da bazen yaptığı bir yakıştırmayı yaparak, "Onu durdurmak çok zor. Sanki okul koridorunda topu tek başına eline alıp (Burada benden başkası oynayamaz) diyen bir çocuk gibi" ifadelerini kullandı.