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Spor

Messi, vergi yolsuzluğu iddiasıyla hâkim karşısına çıktı

Messi'nin avukatı Cristobal Martell, "Messi ve ailesi şeffaf, net ve iş birliğine açık bir tavır sergilememizi istedi ve bugün yaşananlar da bu doğrultuda gerçekleşti" dedi

28 Eylül 2013 21:04

İmaj haklarından 4,16 milyon Euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle savcılık tarafından suçlanan Barcelona'lı  futbolcu Messi ve babası yaklaşık yarım saat ifade verdi.

Messi ve babası, sorgunun ardından ayrı ayrı olarak mahkeme salonundan ayrıldı.

 

Yıldız oyuncunun avukatı Cristobal Martell, "Messi ve ailesi şeffaf, net ve iş birliğine açık bir tavır sergilememizi istedi ve bugün yaşananlar da bu doğrultuda gerçekleşti" dedi.

Martel, İspanya vergi dairesiyle olan durumun normalleşmesi adına "duruşmada büyük çaba sarf edildiğini" vurguladı.

Savcılık, Lionel Messi'nin vergi kaçırmak için 2007 ile 2009 yılları arasında Uruguay ve Belize'de paravan şirketler kurduğunu öne sürdü.

Messi ve babası, bu anlaşmaların önceki menajerleri döneminde kendi bilgilerinin dışında gerçekleştiğini savunuyor.

İspanyol basını, bu iddiaların ardından Messi'nin vergi dairesine faiziyle 5 milyon Euro’luk bir ödeme yapmasına rağmen mahkemeye çıkmasının nedeninin ülkede yaşanan ekonomik krizin ardından yolsuzluğa karşı daha da artırılan önlemler olduğunu iddia ediyor.

Dava sürecinin devam edip etmeyeceği daha sonra belli olacak. Suçlu bulunması halinde 6 yıl hapis cezası alabileceği belirtilen Messi’nin kaçırıldığı iddia edilen vergi oranının yüzde 150'sini ceza olarak ödeme olasılığı da bulunuyor.

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