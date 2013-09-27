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Spor

Messi, vergi yolsuzluğu iddiasıyla mahkemede ifade verecek

Dört kez 'Dünyada Yılın Oyuncusu' seçilen 25 yaşındaki Arjantinli futbolcu ve babası 4 milyon Euro'dan fazla vergi kaçırmakla suçlanıyor

27 Eylül 2013 14:41

Dünyanın önde gelen futbolcularından, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, İspanya'da vergi kaçırdığı suçlamasıyla mahkemede ifade vermeye hazırlanıyor.
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Messi ve babasının, ünlü oyuncunun fotoğraf haklarının satışı için Belize ve Uruguay'daki şirketleri kullandıklarından şüpheleniliyor.

2007 ile 2009 yılları arasında İspanyol devletinden üç kez vergi kaçırdıkları iddialarını Messi ve babası Jorge reddediyor.

Lionel Messi, Barcelona'dan yıllık 16 milyon Euro net maaş alıyor. Messi ayrıca dünya çapında milyonlarca dolarlık sponsorluk anlaşmaları da imzaladı.

İspanyol EFE Haber Ajansı, Messi'nin suçlu bulunması durumunda altı yıl hapis ve ağır para cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

 

Messi iddiaları kabul etmiyor

 

Messi Facebook sayfasındaki iletide suçlamalarla ilgili olarak, "Yasalara aykırı hiçbir şey yapmadık ve vergi sorumluluklarımızı hep yerine getirdik" dedi.

Messi, sahadaki başarıları sayesinde en çok kazanan ve kazandıran sporculardan biri haline geldi. Yoksul bir aileden gelen ve çocukluğunda önemli bir hastalık atlatan Lionel Messi 13 yaşında Barcelona genç takımına katıldı. Sadece üç yıl sonra da A takımı forması giymeyi başardı.

 

Barcelona Messi'den emin

 

Barcelona Başkanı Sandro Rossel, Messi'nin masumiyeti konusunda hiç bir şüpheleri olmadığını söyledi. Ancak iddialar, diğer üst düzey futbolculara göre daha alçakgönüllü bir isim olarak görülen Messi'nin imajına büyük zarar verdi.

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