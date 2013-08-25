Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin kariyeri tehlikede mi?

Son zamanlarda sık sakatlanmaya başlayan dünyaca ünlü yıldızın sol uyluk kaslarında çürüme olduğu açıklandı. Messi son 25 maçın sadece birini tamamlayabildi.

Hürriyet'in haberine göre; Atletico Madrid ile oynanan maçta sakatlanan ve sahada kaldığı zaman zarfında sürekli olarak sol arka adalesini dokunup kontrol eden Messi’nin yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna konsantre olamadığı da dikkatlerden kaçmadı. İstediği şekilde oynayamayan ve yerini Fabregas’a bırakmak zorunda kalan Messi, Barcelona ve Arjantin formasıyla çıktığı son 25 karşılaşmanın sadece birinde 90 dakikayı tamamlayabildi.

Sağlık ekibi endişeli

Barcelona’dan yapılan açıklamada Messi’nin sol uyluk kaslarında yer alan “Biceps Femoris” tendonunda çürüme olduğu açıklandı. Messi’nin özellikle aldığı darbeden sonra ağrısının artması üzerine tetkikleri devam ettirme kararı alan sağlık görevlileri Messi için pek umutlu konuşmuyor.

'Sonun başlangıcı olabilir'

Futbol yorumcuları ise, Lionel Messi'nin Barcelona'daki kariyerinin neredeyse başından beri her maçta 90 dakika forma giydiğini hatırlatarak, Arjantinli yıldızın son dönemde hiçbir maçı tamamlayamamasını 'Sonun başlangıcı olabilir' sözleriyle yorumladı.