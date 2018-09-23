"Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede"

Chelsea'nin İspanyol savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta, takım arkadaşı Belçikalı hücum oyuncusu Eden Hazard'a övgü dolu sözlerde bulundu.

Daily Mail'a konuaşan Cesar Azpilicueta, Hazard'la Fransa'da karşılıklı da oynadıklarını ve onun dünyanın en iyilerinden birisi olabileceğini söyledi.

İngiltere'de bir sezonda 50 gol atmanın zorluğundan bahseden İspanyol oyuncu, Hazard'ın bu sayılara ulaşamasa da Ronaldo ve Messi'nin seviyesinde olduğunu dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Eden'i çok iyi tanıyorum, Chelsea'ye aynı dönemde gelmiştik ve ikimizde Fransa'da oynuyorduk. Onun en iyilerinden biri olduğundan eminim. Çalım atma konusunda oldukça uzman. Bu sezon tüm kalitesinin yanına gol ve asistlerini de eklemeye başladı.

"Bazen onun bencil olduğunu söylüyor ama buna katılmıyorum, her zaman takım arkadaşlarını da oyunun içine sokmaya çalışıyor. İngiltere'de Messi ve Ronaldo gibi 50 gol sayısına ulaşmak çok zor. Ama şu anda kaleye daha yakın oynuyor ve kariyerinin zirve dönemlerinden birinde"