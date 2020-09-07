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Spor

Messi'nin yeni partneri Martinez

07 Eylül 2020 10:52

La Liga devi Barcelona’da takım kaptanı Lionel Messi’nin kalacağını açıklaması ile yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapılıyor. Uzun süredir Inter’in yıldızı Lautaro Martinez için pazarlıklarını sürdüren Katalanlar’ın yeni bir teklif yaptığı öne sürüldü.

İspanya’nın önemli yayın organlarından Sport’un manşetinden verdiği habere göre; Lautaro Martinez için 85 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Inter’e Barcelona cazip bir teklif yaptı. Haberde Barcelona’nın 65 milyon Euro’ya ek olarak 1 oyuncuyu da bonservisiyle birlikte verebileceği yazıldı.

Barcelona’da Luis Suarez’in ayrılacağı iddiaları dolaşırken Lautaro’nun hücum hattından Messi ile birlikte iyi bir ikili olacağına inanılıyor.

Lautaro Martinez bu sezon tüm kulvarlarda 49 maçta kendini gösterirken 21 gol 5 asistle takımına katkı sağlamıştı.

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