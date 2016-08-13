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Spor

Messi milli takıma döndüğünü açıkladı

Lionel Messi, Copa Amerika'da finalde Meksika'ya yenildikleri maçın ardından, milli takımı bıraktığını açıklamıştı

13 Ağustos 2016 01:33

Arjantin’in yeni teknik direktörü Edgardo Bauza’nın ikna çabalarına olumlu karşılık veren Lionel Messi, milli takıma geri döndüğünü basın açıklamasıyla duyurdu.

Messi’nin yaptığı açıklamada "Arjantin futbolunda yeterince problem var, bir tane de ben yaratmak istemiyorum. Ben ülkemi çok seviyorum. O formayı yeniden giymek isterim. Umarım geri dönmem için çaba gösterenleri yakında sevindirebilirim." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildiği Copa America’yı finalde kaybeden Arjantin’de mücadele sonrası Lionel Messi milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

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lionel messiarjantinEdgardo Bauzamilli takım

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